Один из крупнейших экспортеров растительного масла Allseeds остановил работу из-за атак РФ

В Allseeds заявили, что дальнейшая деятельность в Одесской области "составляет чрезвычайно высокие риски для жизни и безопасности работников, а также для мощностей компании".

"Это сложное решение было принято с учетом первоочередной необходимости обеспечить безопасность работников, а также сохранить производственные активы, инфраструктуру, человеческий и операционный потенциал компании", - говорится в заявлении.

В компании отметили, что приостановление деятельности будет происходить в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и будет предусматривать сохранение необходимых ресурсов и возможностей для возобновления работы после стабилизации ситуации безопасности.