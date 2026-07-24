Один из крупнейших экспортеров растительного масла Allseeds остановил работу из-за атак РФ

Украинский агропромышленный холдинг Allseeds, являющийся одним из крупнейших производителей и экспортеров растительного масла в стране, приостановил работу в Одесской области. Причина - удары России по портовой инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление компании.

В Allseeds заявили, что дальнейшая деятельность в Одесской области "составляет чрезвычайно высокие риски для жизни и безопасности работников, а также для мощностей компании".

"Это сложное решение было принято с учетом первоочередной необходимости обеспечить безопасность работников, а также сохранить производственные активы, инфраструктуру, человеческий и операционный потенциал компании", - говорится в заявлении.

В компании отметили, что приостановление деятельности будет происходить в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и будет предусматривать сохранение необходимых ресурсов и возможностей для возобновления работы после стабилизации ситуации безопасности.