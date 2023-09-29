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Один із найбільших банків Європи зможе продати свої російські активи

Фото: Банк Intesa продасть активи на території Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дає італійському банку Intesa Sanpaolo дозвіл продавати або позбавлятися своїх активів на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Intesa обслуговує корпоративних клієнтів у Росії, де на момент початку війни проти України у 28 філіях компанії працювало близько 980 співробітників. Після вторгнення банк припинив нове фінансування російських клієнтів та нові інвестиції у російські активи.

У серпні повідомлялося, що Intesa, один із найбільших банків Італії та Європи, наближається до отримання схвалення Москви на передачу свого російського бізнесу під місцеве управління, оскільки позиція Росії з продажу активів змінюється.

Росія поступово посилювала вимоги до виходу відколи західні компанії почали йти з її території в лютому 2022 року. Керівники кажуть, що орієнтуватися у правилах стає дедалі важче.

За даними Reuters, іноземні компанії вже зазнали збитків у розмірі понад 80 млрд доларів від своїх операцій у Росії через списання та втрачену вигоду.

Банк Intesa

Банк Intesa Sanpaolo утворений 2007 року в результаті злиття двох великих італійських банків - Banca Intesa та Sanpaolo IMI. Капітал банку 65 млрд євро, активи - 1 трлн євро. Банк має 6,3 тисяч відділень, з них 5,3 тисяч в Італії.

В Україні групі Intesa належить "Правекс-Банк".

На території Росії продовжує роботу австрійський Raiffeisen Bank, отримуючи величезний прибуток від бізнесу з Москвою.

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Російська Федерація