Кремль посилив умови для західних компаній для виходу з території Росії, - Reuters

Деякі західні компанії, які намагаються залишити Росію, стикаються з великим зростанням витрат, оскільки Москва вимагає великих знижок на ціну активів, які хочуть продати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Росія поступово посилювала вимоги до виходу відколи західні компанії почали йти після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Керівники кажуть, що орієнтуватися у правилах стає дедалі важче.

За даними Reuters, іноземні компанії вже зазнали збитків у розмірі понад 80 млрд доларів від своїх операцій у Росії через списання та втрачену вигоду

Пивоварна компанія Heineken (Нідерланди) заявила, що завершила відхід із Росії, продавши там свої підприємства російській Arnest Group за символічний один євро. Загроза націоналізації також вимальовується, особливо після арешту у липні російських активів датської пивоварні Carlsberg та французького виробника йогуртів Danone.

До компаній, які все ще перебувають у процесі переговорів про вихід, входять телекомунікаційна група Veon, технологічна група Yandex, що котирується на Nasdaq, і італійський кредитор Intesa.

Москва вже вимагає 50% знижку на всі закордонні угоди після того, як консультанти, обрані російським урядом, оцінили бізнес. Росія також вимагає внеску до російського бюджету щонайменше 10% від ціни.

Додаткові перепони

Але три анонімні джерела, знайомі з процесом виходу іноземних компаній, сказали, що деякі угоди стикаються з вимогами додаткових знижок, перш ніж уряд дасть зелене світло.

Урядова комісія, яка контролює іноземні інвестиції, має схвалити угоди за участю компаній із так званих "недружніх" країн - тих, які запровадили санкції проти Росії через її війну проти України. Банкам та енергетичним компаніям також потрібне особисте схвалення президента Володимира Путіна для продажу.

Джерело на фінансовому ринку, що працює з компаніями, які прагнуть залишити Росію, повідомило, що комісія відправляє деякі угоди назад, заявивши, що оцінка має бути на 20-30% нижчою. Це "непередбачувана чорна скринька", сказав він

Інша людина, яка займається угодами M&A та з іноземними компаніями, сказала, що угоди на суму, що перевищує 100 мільйонів доларів, наражаються на особливий ризик відхилення. Це джерело повідомило, що остання зміна цін стримує продаж і змушує компанії розглядати альтернативи.