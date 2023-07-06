Австрійський Raiffeisen Bank відкладає вихід з Росії в надії на закінчення війни, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Raiffeisen (RBI), найбільший із західних банків Росії, мав намір до вересня виділити свій російський бізнес, який забезпечує платежі для сотень компаній, після того, як потрапив під тиск з боку європейських регуляторів.

Австрія та RBI, який також знаходиться в центрі розслідування США у зв'язку з його зв'язками з Росією, чинять опір цьому, сподіваючись, що війна проти України скоро закінчиться, анонімні джерела Reuters.

Тим часом австрійські офіційні особи посилюють захист RBI у Європі та Вашингтоні, заявляючи, що він був несправедливо виділений, сказали два джерела.

Догляд, що затягнувся

Хоча Австрія публічно підтримує Україну, кілька офіційних осіб, які розмовляли з Reuters, заявили, що не хочуть повністю розривати відносини з Росією, які існували десятиліттями, вважаючи, що відновити відносини все ж таки можна.

RBI ще не виклав свого плану наглядовим органам Європейського центрального банку (ЄЦБ), повідомили два джерела, що робить виділення до вересня малоймовірним. Банк хоче дочекатися схвалення ЄЦБ перед тим, як просити у своїх акціонерів зелене світло, що може зайняти місяці.

Крім того, перш ніж RBI почне діяти, буде потрібно схвалення російського центрального банку, міністерства фінансів і, у разі продажу, навіть президента Росії Володимира Путіна.

Прибутковий бізнес

Російська влада дала зрозуміти RBI, у якого близько 2600 корпоративних клієнтів, 4 мільйони власників місцевих рахунків і 10 000 співробітників, що вони хочуть, щоб він залишився, тому що він дозволяє проводити міжнародні платежі, сказав один із джерел.

Представник RBI заявив, що він продовжить продаж чи виділення компанії та має намір скоротити свій російський бізнес.

Однак повільні темпи роботи RBI викликали конфлікт з ЄЦБ, який здійснює нагляд за банком і підштовхує його та інші організації, такі як UniCredit до відходу з Росії.

ЄЦБ закликав RBI не виплачувати дивіденди цього року через побоювання з приводу Росії, сказав один із джерел.

RBI також розглядає можливість продажу як альтернативу, щоб розблокувати до 4 млрд євро капіталу, пов'язаного з прибутковим російським підрозділом.

Однак невизначеність, викликана торішнім маршем групи "Вагнера" на Москву, ускладнить пошук покупця, оскільки ця подія вразила російську бізнес-еліту, сказало джерело.

Давні зв'язки

Ключові австрійські чиновники виборюють RBI і подвоюють зусилля, щоб протистояти тиску на банк, який є частиною об'єднання, що підтримує економіку країни.

Присутність RBI підкреслює глибину відносин між Австрією та Росією, які підтримують тісні зв'язки через російські газопроводи та фінанси, а Відень є центром готівки з Росії та її колишніх радянських сусідів.

Керуючий центральним банком Австрії Роберт Хольцманн висловив стурбованість щодо тиску на банк із президентом ЄЦБ Крістін Лагард, сказало одне анонімне джерело.

Raiffeisen також стикається з тиском з боку Вашингтона і передав дані про російські транзакції санкційному органу США Управлінню з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC), повідомили Reuters три особи, знайомі з розслідуванням.

Один із цих людей сказав, що ця інформація становить загрозу, якщо буде виявлено якісь порушення санкцій. Raiffeisen заявив, що дотримується санкцій і співпрацює з OFAC.

У середині червня міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер розмовляв з високопосадовцем Міністерства фінансів США щодо санкцій Браяном Нельсоном, наголосивши на важливості співпраці, повідомила людина, обізнана з цього питання.

Інше джерело сказало, що він закликав США не чинити тиск на RBI.

Представник міністерства фінансів Австрії заявив, що інші європейські банки також активно працюють у Росії.

"Банк не може залишити таку країну відразу", - сказав представник, розкритикувавши те, що він назвав відмовкою про те, що Австрія є винятком.

Присутність RBI у Росії викликала розбіжності серед його керівництва, і навіть серед регіональних Landesbanks, контролюючих групу, у своїй деякі виступали за його відхід.