Один из крупнейших банков Европы сможет продать свои российские активы

Intesa обслуживает корпоративных клиентов в России, где на момент начала войны против Украины в 28 филиалах компании работало около 980 сотрудников. После вторжения банк прекратил новое финансирование российских клиентов и новые инвестиции в российские активы.

В августе сообщилось, что Intesa, один из крупнейших банков Италии и Европы, приближается к получению одобрения Москвы на передачу своего российского бизнеса под местное управление, поскольку позиция России по продаже активов меняется.

Россия постепенно ужесточала требования к выходу с тех пор, как западные компании начали уходить с ее территории в феврале 2022 года. Руководители говорят, что ориентироваться в правилах становится все труднее.

По данным Reuters, иностранные компании уже понесли убытки в размере более 80 млрд долларов от своих операций в России из-за списаний и упущенной выгоды.

Банк Intesa

Банк Intesa Sanpaolo образован 2007 году в результате слияния двух крупных итальянских банков - Banca Intesa и Sanpaolo IMI. Капитал банка 65 млрд евро, активы - 1 трлн евро. У банка 6,3 тысяч отделений, из них 5,3 тысяч в Италии.

В Украине группе Intesa принадлежит "Правэкс-Банк".

На территории России продолжает работу австрийский Raiffeisen Bank, получая огромную прибыль от бизнеса с Москвой.