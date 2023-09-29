ua en ru
Пт, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Один із найбільших банків Європи зможе продати свої російські активи

Росія, П'ятниця 29 вересня 2023 11:23
UA EN RU
Один із найбільших банків Європи зможе продати свої російські активи Фото: Банк Intesa продасть активи на території Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дає італійському банку Intesa Sanpaolo дозвіл продавати або позбавлятися своїх активів на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Intesa обслуговує корпоративних клієнтів у Росії, де на момент початку війни проти України у 28 філіях компанії працювало близько 980 співробітників. Після вторгнення банк припинив нове фінансування російських клієнтів та нові інвестиції у російські активи.

У серпні повідомлялося, що Intesa, один із найбільших банків Італії та Європи, наближається до отримання схвалення Москви на передачу свого російського бізнесу під місцеве управління, оскільки позиція Росії з продажу активів змінюється.

Росія поступово посилювала вимоги до виходу відколи західні компанії почали йти з її території в лютому 2022 року. Керівники кажуть, що орієнтуватися у правилах стає дедалі важче.

За даними Reuters, іноземні компанії вже зазнали збитків у розмірі понад 80 млрд доларів від своїх операцій у Росії через списання та втрачену вигоду.

Банк Intesa

Банк Intesa Sanpaolo утворений 2007 року в результаті злиття двох великих італійських банків - Banca Intesa та Sanpaolo IMI. Капітал банку 65 млрд євро, активи - 1 трлн євро. Банк має 6,3 тисяч відділень, з них 5,3 тисяч в Італії.

В Україні групі Intesa належить "Правекс-Банк".

На території Росії продовжує роботу австрійський Raiffeisen Bank, отримуючи величезний прибуток від бізнесу з Москвою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Ще 340 окупантів і 34 артсистеми. Генштаб поновив втрати військ РФ в Україні
Ще 340 окупантів і 34 артсистеми. Генштаб поновив втрати військ РФ в Україні
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних