Один из крупнейших банков Европы сможет продать свои российские активы
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, дающий итальянскому банку Intesa Sanpaolo разрешение продавать или избавляться от своих активов на территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Intesa обслуживает корпоративных клиентов в России, где на момент начала войны против Украины в 28 филиалах компании работало около 980 сотрудников. После вторжения банк прекратил новое финансирование российских клиентов и новые инвестиции в российские активы.
В августе сообщилось, что Intesa, один из крупнейших банков Италии и Европы, приближается к получению одобрения Москвы на передачу своего российского бизнеса под местное управление, поскольку позиция России по продаже активов меняется.
Россия постепенно ужесточала требования к выходу с тех пор, как западные компании начали уходить с ее территории в феврале 2022 года. Руководители говорят, что ориентироваться в правилах становится все труднее.
По данным Reuters, иностранные компании уже понесли убытки в размере более 80 млрд долларов от своих операций в России из-за списаний и упущенной выгоды.
Банк Intesa
Банк Intesa Sanpaolo образован 2007 году в результате слияния двух крупных итальянских банков - Banca Intesa и Sanpaolo IMI. Капитал банка 65 млрд евро, активы - 1 трлн евро. У банка 6,3 тысяч отделений, из них 5,3 тысяч в Италии.
В Украине группе Intesa принадлежит "Правэкс-Банк".
На территории России продолжает работу австрийский Raiffeisen Bank, получая огромную прибыль от бизнеса с Москвой.