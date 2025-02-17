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У Краснодарському краї скаржаться на вибухи, можлива атака на НПЗ

Понеділок 17 лютого 2025 00:32
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У Краснодарському краї скаржаться на вибухи, можлива атака на НПЗ Ілюстративне фото: у Краснодарському краї заявляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Краснодарському краї (РФ) у ніч проти 17 лютого було чути вибухи. Гучно було, зокрема, в районі міста Краснодар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та Telegram-канали.

Ближче до опівночі в інтернеті стали з'являтися повідомлення про вибухи, які лунали у Краснодарському краї. В мережі писали, що у регіоні також було чути звуки, характерні для БПЛА.

Пізніше Тг-канал "Новости Краснодара" розповів, що "мешканці Краснодара повідомляють про гучні звуки над містом".

"Підозрілі звуки з неба помічали сьогодні і в Краснодарі понад годину тому", - йдеться в публікації Telegram-каналу "Типичный Краснодар".

Крім того, в інтернеті були оприлюднені кадри, на яких показані спалахи у нічному небі та чути звуки вибухів. Також в мережі кажуть про начебто "прильоти".

Також росмедіа озвучують припущення, що ціллю дронової атаки може бути, зокрема, Ільський нафтопереробний завод.

"На Краснодарський край йде атака БПЛА. Очевидці бачать вибухи. Одна з цілей - Ільський НПЗ", - пише Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Як передає Тг-канал Mash, начебто "уламки БПЛА впали в станиці Сіверській - попередньо біля Ільського НПЗ". Крім того, нібито вибухи також лунали у Кавказькому районі та у Слов'янську-на-Кубані.

Також російські пропагандистські медіа розповідають, що "уламки дрона впали неподалік Ільського НПЗ, сталося загоряння".

Разом з тим представники влади регіону не робили заяв щодо ситуації та можливої повітряної атаки.

Атаки дронів на Ільський НПЗ

Нагадаємо, що це не перша повітряна атака на даний нафтопереробний завод в Краснодарському краї. Так, наприклад, у травні 2023 року у РФ також заявляли дроновий удар по Ільському НПЗ, а перед тим росіяни розповідали про "атаку дронів" на Ільський НПЗ ще 4 травня того ж року - тоді на заводі лунали вибухи і розпочалася масштабна пожежа. А наступного дня пропагандисти повідомили про масштабну пожежу на НПЗ в Ільську.

Додамо, 28 травня 2023-го у мережі повідомляли про нібито фіксацію БПЛА біля Ільського нафтопереробного заводу, але, як стверджували ЗМІ, їх збили.

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Краснодарский край Вибухи
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