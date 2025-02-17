Один из ключевых на юге России. Коваленко рассказал, что известно об атакованном ночью НПЗ

Ночью был атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. Он является одним из ключевых на юге Российской Федерации (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Мощность НПЗ составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. Он специализируется на производстве:

топлива;

мазута;

битума;

газойля и других нефтепродуктов.

"Его значение для армии России заключается в обеспечении топливом военной техники, особенно в южном регионе и на временно оккупированных территориях Украины", - пишет Коваленко.

В том же числе была выведена из строя нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" в Краснодарском крае. Она же является крупнейшей в Каспийском трубопроводном консорциуме, который обеспечивает основной экспорт нефти из Казахстана.