Один из ключевых на юге России. Коваленко рассказал, что известно об атакованном ночью НПЗ
Ночью был атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. Он является одним из ключевых на юге Российской Федерации (РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
Мощность НПЗ составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. Он специализируется на производстве:
- топлива;
- мазута;
- битума;
- газойля и других нефтепродуктов.
"Его значение для армии России заключается в обеспечении топливом военной техники, особенно в южном регионе и на временно оккупированных территориях Украины", - пишет Коваленко.
В том же числе была выведена из строя нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" в Краснодарском крае. Она же является крупнейшей в Каспийском трубопроводном консорциуме, который обеспечивает основной экспорт нефти из Казахстана.
Атака на НПЗ России
Во время полномасштабной войны Украина регулярно наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Целью атак является истощение логистики и военной экономики врага.
Сегодня же стало известно, что крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" "Кропоткинская" была выведена из строя после поражения беспилотниками.
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