Один із дорогоцінних металів різко подорожчав, випередивши золото та срібло

За даними аналітиків, платина досягла піку в 2377,50 доларів. Паладій, який технологічно часто використовується разом з платиною, знизився більш ніж на 9% до 1683,58 доларів за унцію.

Своєю чергою, ціни на золото дещо знизилися в середу, зробивши перепочинок після того, як на початку сесії вони подолали ключову позначку в 4500 доларів за унцію.

Спотове золото знизилося на 0,2% до 4479,38 доларів за унцію, після досягнення рекордного максимуму в 4525,18 доларів раніше протягом сесії. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому знизилися на 0,1% до 4502,8 доларів.

На думку аналітиків, на ринку золота спостерігається деяка консолідація графіків та незначна фіксація прибутку після рекордних максимумів. Зазначається, що золото, як правило, добре почувається в середовищі низьких процентних ставок і процвітає в періоди невизначеності.

Срібло досягло історичного максимуму в 72,70 долара і востаннє зросло на 0,7% до 71,94 долара за унцію. Ціни на срібло зросли на 149% з початку року завдяки сильним фундаментальним показникам.

Очікується, що наступна ціль зростання для ринку золота – 4600 доларів за унцію, а для срібла – 75 доларів за унцію до кінця року.