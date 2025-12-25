Один из драгоценных металлов резко подорожал, опередив золото и серебро

По данным аналитиков, платина достигла пика в 2377,50 долларов. Палладий, который технологически часто используется вместе с платиной, снизился более чем на 9% до 1683,58 долларов за унцию.

В свою очередь, цены на золото несколько снизились в среду, сделав передышку после того, как в начале сессии они преодолели ключевую отметку в 4500 долларов за унцию.

Спотовое золото снизилось на 0,2% до 4479,38 долларов за унцию, после достижения рекордного максимума в 4525,18 долларов ранее в течение сессии. Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале снизились на 0,1% до 4502,8 долларов.

По мнению аналитиков, на рынке золота наблюдается некоторая консолидация графиков и незначительная фиксация прибыли после рекордных максимумов. Отмечается, что золото, как правило, хорошо чувствует себя в среде низких процентных ставок и процветает в периоды неопределенности.

Серебро достигло исторического максимума в 72,70 доллара и в последний раз выросло на 0,7% до 71,94 доллара за унцию. Цены на серебро выросли на 149% с начала года благодаря сильным фундаментальным показателям.

Ожидается, что следующая цель роста для рынка золота - 4600 долларов за унцию, а для серебра - 75 долларов за унцию к концу года.