Один из футболистов "Ювентуса" заражен коронавирусом

Один из футболистов "Ювентуса" Даниэле Ругани заражен коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

Отмечается, что футболист дал положительный результат на коронавирус COVID-19. Болезнь в настоящее время протекает бессимптомно.

"Футбольный клуб "Ювентус" в настоящее время активизирует все процедуры изоляции, требуемые законом, включая перепись тех, кто имел с ним контакт", - говорится в сообщении.

Даниеле Ругани - 25-летний итальянский футболист, защитник клуба "Ювентус". Выступает за футбольный клуб с 2013 года.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что все магазины в стране, за исключением аптек и продуктовых магазинов, закрываются в связи со вспышкой коронавируса.

Напомним, глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что за сутки количество жертв коронавируса увеличилось на 196 человек, достигнув в общей сложности 827. Число случаев заболевания в Италии увеличилось с трех до 12 462 менее чем за три недели.