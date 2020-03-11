В Италии число жертв коронавируса резко выросло

Иллюстративное фото (thetimes.co.uk)

Общее количество инфицированных превысило 12 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что за сутки количество жертв коронавируса увеличилось на 196 человек, достигнув в общей сложности 827. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Biz Rebublic.

При этом Боррелли отметил, что число случаев инфицирования возросло на две тысячи и при этом превысило 12 тысяч.

"Накануне мы говорили, что данные по Ломбардии были неполными, потому они не учитывали людей в домашней изоляции, но на самом деле рост за сутки находится в тренде предыдущих дней", - объяснил он.

Общее количество положительных результатов на коронавирус в настоящее время составляет 5 791, из которых 877 - госпитализированы. После Ломбардии вторым наиболее пострадавшим регионом является Эмилия-Романья с 1533 положительными случаями и 85 смертельными случаями, за которыми следует Венето - с 856 случаями и 26 летальными исходами.

По состоянию на 11 марта, количество инфицированных COVID-19 в Италии 12 462 человека, включая скончавшихся и выздоровевших.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявил пандемию коронавируса в мире. Последний раз пандемия в мире объявлялась в 2009 году, когда была зафиксирована вспышка "свиного" гриппа.

Кроме того, в Украине ввели карантин из-за распространения коронавируса. Карантин продлится с 12 марта по 3 апреля во всех областях. В связи с этим запрещены массовые собрания более 200 человек, будут закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.