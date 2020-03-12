В Италии закрывают магазины и предприятия из-за коронавируса

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Работать будут только аптеки и продуктовые магазины

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что все магазины в стране, за исключением аптек и продуктовых магазинов, закрываются в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Конте сказал, что Италия должна "сделать еще один шаг", закрыв все магазины и предприятия, за исключением продовольственных магазинов, аптек и других магазинов, торгующих "необходимыми" товарами.

Более жесткие ограничения в повседневной жизни - это последняя попытка правительства отреагировать на быстроразвивающийся кризис, в результате которого число случаев заболевания в Италии увеличилось с трех до 12 462 менее чем за три недели.

Ранее в Италии расширили карантин на всю страну. Люди по всей стране не должны покидать свои дома, кроме как для работы или в чрезвычайных семейных ситуациях. Все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, приостановлены по всей стране.

РБК-Украина писало, что глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что за сутки количество жертв коронавируса увеличилось на 196 человек, достигнув в общей сложности 827.