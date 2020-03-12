ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Италии закрывают магазины и предприятия из-за коронавируса

Новости » Общество     12.03.2020 - 00:38
В Италии закрывают магазины и предприятия из-за коронавируса
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Работать будут только аптеки и продуктовые магазины

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что все магазины в стране, за исключением аптек и продуктовых магазинов, закрываются в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Конте сказал, что Италия должна "сделать еще один шаг", закрыв все магазины и предприятия, за исключением продовольственных магазинов, аптек и других магазинов, торгующих "необходимыми" товарами.

Более жесткие ограничения в повседневной жизни - это последняя попытка правительства отреагировать на быстроразвивающийся кризис, в результате которого число случаев заболевания в Италии увеличилось с трех до 12 462 менее чем за три недели.

Ранее в Италии расширили карантин на всю страну. Люди по всей стране не должны покидать свои дома, кроме как для работы или в чрезвычайных семейных ситуациях. Все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, приостановлены по всей стране.

РБК-Украина писало, что глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что за сутки количество жертв коронавируса увеличилось на 196 человек, достигнув в общей сложности 827.

Трамп обратится к нации из-за коронавируса В китайском Ухане закрыли все временные больницы для заболевших коронавирусом
Новости Украины ИталияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь