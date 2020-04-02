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Один из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" вышел из российской тюрьмы

Новости » Общество     02.04.2020 - 00:17
Один из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" вышел из российской тюрьмы
Иллюстративное фото (facebook.com/crimeansolidarity)

Сайфуллаев после 5 лет заключения вернулся в Крым

Один из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Ферат Сайфуллаев вышел из российской тюрьмы после пяти лет заключения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую солидарность" в Facebook.

В аэропорту Симферополя его встретили адвокаты, активисты и двоюродные брат и сестра.

Напомним, 25 марта в России и аннексированном Крыму продлили срок содержания под стражей 18 фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

Ранее подконтрольный России "Верховный суд" Крыма продлил арест шести фигурантам симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир". Продлили арест Тофика Абдулгазиева, Османа Арифмеметова, Биляла Адилова, Фархода Базарова, Джемиля Гафарова и Рустема Сейтхалилова.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла о нарушении прав украинского политзаключеного Сервера Мустафаева. Ему не оказывают медицинскую помощь, ограничивают получение посылок, не предоставляют продукты питания во время перемещения из СИЗО до суда, а также лишают возможности принимать душ и совершать прогулки на свежем воздухе.

Также сообщалось, что в России систематически нарушаются права незаконно осужденных крымских татар Тимура Ибрагимова и Сервера Зекиряева.

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