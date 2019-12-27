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Денисова заявила о систематическом нарушении прав крымских политзаключенных

Новости » Общество     27.12.2019 - 13:57
Денисова заявила о систематическом нарушении прав крымских политзаключенных
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Ибрагимову и Зекирьяеву отказываются предоставлять медицинскую помощь в российском СИЗО

Администрация пенитенциарного учреждения России в Ростове-на-Дону систематически нарушает права незаконно осужденных крымских татар Тимура Ибрагимова и Сервера Зекирьяева. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Facebook.

По ее словам, администрация СИЗО отказывается предоставлять необходимую медицинскую помощь политзаключенным. Кроме этого Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону отказал стороне защиты в предоставлении медицинской помощи Тимуру Ибрагимову и Серверу Зекирьяеву.

"Тимур Ибрагимов - инвалид III группы - у него отсутствует один глаз. Сервер Зекирьяев имеет хронический остеохондроз, радикулит, почечную недостаточность и гипертонию. Кроме того, сейчас, Сервер жалуется воспалением лимфатических узлов на шее и проблемы с сосудами на ногах", - сообщила Денисова.

Украинский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой срочно принять меры по проведению полного медицинского обследования, по результатам которого обеспечить предоставление необходимого лечения.

Напомним, 26 августа Северо-Кавказский окружной военный суд России продлил арест восьмерым фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", куда вошли Зекирьяев и Ибрагимов, на шесть месяцев.

Также РБК-Украина писало, что в списки на обмен между Украиной и ОРДЛО не включен ни один крымский политзаключенный. По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, Офис президента не проводил консультации относительно освобождения политзаключенных из Крыма в рамках предстоящего обмена пленными между Украиной и ОРДЛО.

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