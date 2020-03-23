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Фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест

Новости » Общество     23.03.2020 - 20:07
Фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест
Иллюстративное фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Суд в аннексированном Крыму продлил до 15 июня арест шести фигурантам симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир"

Подконтрольный России Верховный суд Крыма продлил арест шести фигурантам симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что суд рассматривал ходатайство обвинения в отношении Тофика Абдулгазиева, Османа Арифмеметова, Биляла Адилова, Фархода Базарова, Джемиля Гафарова и Рустема Сейтхалилова.

"До сих пор суд еще не рассмотрел апелляционную жалобу на продление меры пресечения от 11 марта 2020 года. В то же время сегодня, 23 марта, проходит очередное продление меры пресечения, еще до рассмотрения законности и обоснованности предыдущего", - рассказал адвокат Эмиль Курбединов.

Согласно сообщению, из-за того, что суд закрыли на карантин судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Напомним, за прошлый год подконтрольные Кремлю крымские "суды" издали приказы о депортации и принудительное перемещение, по меньшей мере,191 человека, которые по российскому законодательству считаются иностранцами.

Как сообщало РБК-Украина, подконтрольный России Киевский районный "суд" Симферополя 12 марта арестовал на два месяца трех крымских татар, задержанных накануне по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

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