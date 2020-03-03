Денисова заявила о нарушении прав украинского политзаключенного в РФ

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

В России нарушают права Мустафаева

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о нарушении прав украинского политзаключенного Сервера Мустафаева, который незаконно удерживается в ростовском СИЗО в России. Об этом Денисова написала в своем Facebook.

По ее словам, Мустафаеву не оказывают медицинскую помощь, ограничивают получение им посылок, не предоставляют продукты питания во время перемещения из СИЗО в суд, а также лишают возможности принимать душ и совершать прогулки на свежем воздухе. Кроме этого политзаключенного систематически лишают права на защиту и надлежащую подготовку к судебному процессу из-за слишком частых судебных заседаний.

Также Мустафаев в своем обращении к Денисовой отметил, что суд не реагирует на ходатайства других политзаключенных Северса Зекирьяева и Тимура Ибрагимова о предоставлении им медицинской помощи.

"Требую от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой соответствующей реакции и способствовать обеспечению гражданам Украины условий содержания, в соответствии с международными стандартами, а также провести медицинское обследование Серверу Зекирьяеву и Тимуру Ибрагимову и предоставить им квалифицированную врачебную помощь", - написала украинский омбудсмен.

Напомним, 6 февраля в Ростове суд продлил арест фигурантов второй бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир" на три месяца. Таким образом Сейран Салиев, Марлен Асанов, Эрнест Аметов, Эдем Смаилов, Сервер Мустафаев, Мемет Билялов Тимур Ибрагимов и Сервер Зекирьяев останутся в СИЗО до 13 мая.

Ранее РБК-Украина писало, что у Эдема Смаилова и Шабана Умерова, которых незаконно удерживают в Российской Федерации, существенно ухудшилось состояние здоровья.