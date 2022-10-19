Один з енергооб’єктів ДТЕК відключено від енергосистеми через ворожі обстріли

Російські окупанти вчергове обстріляли цивільну та енергетичну інфраструктуру України вночі 19 жовтня. Внаслідок атаки постраждало одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК .

Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання та інфраструктуру підприємства. На даний момент воно повністю відключено від енергосистеми. Енергетики вже розпочали роботи з ліквідації наслідків атаки для подальшого відновлення роботи. Обійшлося без жертв серед людей.

Зупинка підприємства призвела до обмежень енергопостачання в регіоні, але наразі тривають роботи з його відновлення.

Зазначається, що номпанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго" задля швидшого вирішення проблеми і забезпечення споживачів електроенергією.