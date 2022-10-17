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Внаслідок російської атаки пошкоджено ще одну українську ТЕС

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Україна, Понеділок 17 жовтня 2022 15:22
Внаслідок російської атаки пошкоджено ще одну українську ТЕС Фото: в Україні російської атакою пошкоджена ТЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Російськими військами 17 жовтня було нанесено чергову серію терористичних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілу постраждало одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

За попередньою інформацією, поранено 3 осіб. Їм була оперативно надана медична допомога та доправлено до лікарні.

За даними прес-служби,це не перший енергетичний об’єкт ДТЕК Енерго, який зазнав атак збоку російських військ за останній тиждень. 10-11 жовтня було атаковано Бурштинську ТЕС, Ладижинську ТЕС та Придніпровську ТЕС.

"Сьогодні ударами пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції оглянуть пошкодження та почнуть роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК повідомили, що наразі задля безпеки на станції знаходяться тільки критично необхідні співробітники. Всі інші працюють у віддаленому режимі.

Як повідомляло РБК-Україна, диспетчерський центр "Укренерго" може ухвалити рішення застосувати графіки відключення електроенергії через те, що 17 жовтня буди пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури.

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