Один из энергообъектов ДТЭК отключен от энергосистемы из-за вражеских обстрелов

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины ночью 19 октября. В результате атаки пострадало одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК .

В результате атаки серьезно повреждены оборудование и инфраструктура предприятия. В настоящее время оно полностью отключено от энергосистемы. Энергетики уже приступили к работе по ликвидации последствий атаки для дальнейшего возобновления работы. Обошлось без жертв среди людей.

Остановка предприятия привела к ограничению энергоснабжения в регионе, но сейчас проходят работы по его восстановлению.

Отмечается, что компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго" для скорейшего решения проблемы и обеспечения потребителей электроэнергией.