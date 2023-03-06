UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Один день буде дуже тепло, потім похолоднішає. Синоптик дала прогноз до вихідних

Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на найближчі дні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 8 березня, в Україні буде дуже тепло, потім слід очікувати похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"8 березня буде дуже тепло, +9...+12 градусів, у центральній частині, на півдні та на південному сході +10...+16 градусів!" - розповіла вона, попередивши, що попри теплу погоду буде дуже вітряно.

Потім, за даними Діденко, похолоднішає, на півночі України температура повітря знизиться до +2...+5 градусів, ще й "знову вчепиться мокрий сніг".

"Проте до півдня України це похолодання не дійде, вищі градуси блокуватимуть північні зальоти холоду", - додала синоптик.

Як повідомлялось, завтра, у вівторок, 7 березня, в Україні місцями очікується сніг із дощем та ожеледиця. При цьому температура повітря вдень підніметься до 8 тепла, а на півдні - до 14 тепла.

Нагадаємо, завтра, 7 березня, у Карпатах можливі сходження снігових лавин. Українців закликали не підійматися на високогір'я.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в Києві