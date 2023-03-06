Один день будет очень тепло, потом станет холоднее. Синоптик дала прогноз до выходных

В среду, 8 марта, в Украине будет очень тепло, потом следует ожидать похолодания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"8 марта будет очень тепло, +9...+12 градусов, в центральной части, на юге и на юго-востоке +10...+16 градусов!" - рассказала она, предупредив, что, несмотря на теплую погоду, будет очень ветрено .

Затем, по данным Диденко, похолодает, на севере Украины температура воздуха снизится до +2...+5 градусов, еще и "опять вцепится мокрый снег".

"Однако до юга Украины это похолодание не дойдет, более высокие градусы будут блокировать северные залеты холода", - добавила синоптик.