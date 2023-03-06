Снігова лавина в Карпатах: українців попередили про небезпеку
Завтра, 7 березня, у Карпатах можливі сходження снігових лавин. Українців закликали не підійматися на високогір'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптиків.
Так, завтра значна сніголавинна небезпека (3 рівень) очікується у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться у повідомленні.
Синоптики також попереджають, що завтра помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) буде у Чернівецькій області. Водночас у Львівській області - загроза незначна (1 рівень).
Нагадаємо, вчора синоптики також попереджали про можливе сходження снігових лавин у Карпатах.
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