Снігова лавина в Карпатах: українців попередили про небезпеку

Фото: українців попередили про небезпеку лавин в Карпатах (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Завтра, 7 березня, у Карпатах можливі сходження снігових лавин. Українців закликали не підійматися на високогір'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптиків.

Так, завтра значна сніголавинна небезпека (3 рівень) очікується у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей. "Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться у повідомленні. Синоптики також попереджають, що завтра помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) буде у Чернівецькій області. Водночас у Львівській області - загроза незначна (1 рівень).