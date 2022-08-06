Один блок ЗАЭС отключен из-за повреждений линий электропередач

Из-за вражеского обстрела Запорожской АЭС повреждены линии электропередач. Четвертый энергоблок станции отключен от энергосистемы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОГА Александра Старуха в Facebook.

По его данным, вчера вечером вражеский обстрел был совершен по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС. Возник пожар. Информации о пострадавших нет.

"Также в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв", - добавил он.