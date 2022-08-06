Один блок ЗАЭС отключен из-за повреждений линий электропередач

Из-за вражеского обстрела Запорожской АЭС повреждены линии электропередач. Четвертый энергоблок станции отключен от энергосистемы
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОГА Александра Старуха в Facebook.
По его данным, вчера вечером вражеский обстрел был совершен по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС. Возник пожар. Информации о пострадавших нет.
"Также в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв", - добавил он.
Напомним, 5 августа российская армия дважды обстреливала Запорожскую АЭС. В результате второго обстрела станция получила серьезные повреждения и появилась угроза распыления радиоактивных веществ.
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