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Один блок ЗАЕС відключений внаслідок пошкоджень ліній електропередач

Фото: на Запорізький АЕС відключений енергоблок через обстріли (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Через ворожий обстріл Запорізької АЕС пошкоджені лінії електропередач. Четвертий енергоблок станції відключений від енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОДА Олександра Старуха у Facebook.

За його даними, вчора ввечері ворожий обстріл був здійснений по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС. Виникла пожежа. Інформації щодо постраждалих немає.

"Також внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву", - додав він.

Нагадаємо, 5 серпня російська армія двічі обстрілювала Запорізьку АЕС. Внаслідок другого обстрілу станція зазнала серйозних пошкоджень і з'явилась загроза розпилення радіоактивних речовин.

Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору та закликав до санкцій проти "Росатома".

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Запорожская АЭС