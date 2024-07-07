UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Одесу відвідали міністри Британії та Нідерландів. Зеленський заявив про "хороші деталі"

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 липня, Одесу відвідали нідерландські міністри, а саме міністр оборони Каспар Велдкамп й закордонних справ Рубен Брекельманс, а також новий міністр оборони Британії Джон Хілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

Президент повідомив, що він поінформував міністрів про ситуацію на полі бою. Він також заявив, що під час зустрічі, вони заслухали доповідь від командувача ВМС Олексія Неїжпапи.

"Будемо зміцнювати український флот і надалі разом з Британією, разом з Нідерландами - є хороші нові деталі такої нашої співпраці", - підкреслив Зеленський.

Він також повідомив, що він спільно з міністрами також обговорив зміцнення українського ППО.

"Це наш безумовний пріоритет, і я вдячний за готовність робити наступні кроки - зокрема по F-16", - повідомив глава держави.

Нагадаємо, що під час прес-конференції в Києві Велдкамп повідомив, що Нідерланди не виключають навчання українських військових на території України.

Тим часом міністр оборони Нідерландів сьогодні заявив, що літаки F-16 будуть в Україні в найближчій перспективі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський