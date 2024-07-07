Одесу відвідали міністри Британії та Нідерландів. Зеленський заявив про "хороші деталі"

Президент повідомив, що він поінформував міністрів про ситуацію на полі бою. Він також заявив, що під час зустрічі, вони заслухали доповідь від командувача ВМС Олексія Неїжпапи.

"Будемо зміцнювати український флот і надалі разом з Британією, разом з Нідерландами - є хороші нові деталі такої нашої співпраці", - підкреслив Зеленський.

Він також повідомив, що він спільно з міністрами також обговорив зміцнення українського ППО.

"Це наш безумовний пріоритет, і я вдячний за готовність робити наступні кроки - зокрема по F-16", - повідомив глава держави.