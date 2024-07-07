Одессу посетили министры Британии и Нидерландов. Зеленский заявил о "хороших деталях"

Президент сообщил, что он проинформировал министров о ситуации на поле боя. Он также заявил, что во время встречи, они заслушали доклад от командующего ВМС Алексея Неижпапы.

"Будем укреплять украинский флот и в дальнейшем вместе с Британией, вместе с Нидерландами - есть хорошие новые детали такого нашего сотрудничества", - подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что он совместно с министрами также обсудил укрепление украинского ПВО.

"Это наш безусловный приоритет, и я благодарен за готовность делать следующие шаги - в частности по F-16", - сообщил глава государства.