ua en ru
Нд, 07 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нідерланди про навчання військових в Україні: поки планів немає, але не виключаємо

Київ, Неділя 07 липня 2024 18:16
UA EN RU
Нідерланди про навчання військових в Україні: поки планів немає, але не виключаємо Фото: Каспар Велдкамп, глава МЗС Нідерландів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Віталій Носач

Нідерланди не виключають навчання українських військових на території України, але наразі конкретних планів щодо цього немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Велдкампа на прес-конференції в Києві.

"Ми зараз ведемо дискусії з іншими партнерами. У нас немає ще конкретних планів щодо навчання. Ми вже навчаємо, як ви знаєте, в інших країнах", - сказав міністр.

За словами Велдкампа, відправною точкою в цьому питанні є те, що потрібно Україні для підготовки своїх військових.

"Я не виключаю жодного з варіантів на майбутнє, хоча ми зважуємо кожен з варіантів, всі за і проти", - додав глава МЗС Нідерландів.

Навчання військових в Україні

У червні президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір створити коаліцію країн, які готові навчати українських військових на території України, а не за кордоном, як це відбувається зараз.

Зокрема, Париж надіслав відповідну пропозицію країнам Балтії, Польщі, Данії, Швеції, Великій Британії, Нідерландам та США. Однак в НАТО багато хто проти такої ідеї через страх стати стороною війни з РФ.

Днями видання De Volkskrant розповіло, що до французької коаліції можуть приєднатися Нідерланди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
NEWS
Нідерланди про навчання військових в Україні: поки планів немає, але не виключаємо
Нідерланди про навчання військових в Україні: поки планів немає, але не виключаємо
DAILY
"Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler "Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон