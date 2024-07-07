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Одессу посетили министры Британии и Нидерландов. Зеленский заявил о "хороших деталях"

Одесса, Воскресенье 07 июля 2024 20:38
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Одессу посетили министры Британии и Нидерландов. Зеленский заявил о "хороших деталях" Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 июля, Одессу посетили нидерландские министры, а именно министр обороны Каспар Велдкамп и иностранных дел Рубен Брекельманс, а также новый министр обороны Британии Джон Хили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Президент сообщил, что он проинформировал министров о ситуации на поле боя. Он также заявил, что во время встречи, они заслушали доклад от командующего ВМС Алексея Неижпапы.

"Будем укреплять украинский флот и в дальнейшем вместе с Британией, вместе с Нидерландами - есть хорошие новые детали такого нашего сотрудничества", - подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что он совместно с министрами также обсудил укрепление украинского ПВО.

"Это наш безусловный приоритет, и я благодарен за готовность делать следующие шаги - в частности по F-16", - сообщил глава государства.

Напомним, что во время пресс-конференции в Киеве Велдкамп сообщил, что Нидерланды не исключают обучение украинских военных на территории Украины.

Между тем, министр обороны Нидерландов сегодня заявил, что самолеты F-16 будут в Украине в ближайшей перспективе.

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