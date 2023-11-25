Одессу и область защитят дополнительными системами ПВО, - Зеленский

Одесса и область будут защищены дополнительными системами ПВО. О них уже договорились с партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам Международного саммита Grain from Ukraine.

"И остается реально очень конкретное количество систем (ПВО, - ред.), очень конкретные названия. Запрос этот есть. Скажу вам откровенно - ответ положительный уже есть, когда эти системы станут охранять тот (Одесский, - ред.) регион. Потому что там и коридор важен, и люди", - сказал он.

По словам президента, "для нас важны люди в Одесском регионе".

"С ПВО дефицит, вы знаете, не секрет. Важно, что есть договоренности, есть положительный сигнал. Коридор работает. Дай бог, будем увеличивать объем и безопасность в Одесском регионе", - добавил Зеленский.

ПВО для Украины

Ранее сообщалось, что Украина получила весь номенклатурный список ПВО, о котором договаривалась с западными партнерами. Но этих систем нужно больше по количеству. В частности, по мнению спикера Воздушных сил Юрий Игнат, Украина нуждается больше в таких системах как Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, чтобы защитить страну и те объекты, которые враг будет пытаться атаковать и уничтожить.

В частности, вокруг Киева построена многоуровневая система противовоздушной обороны (ПВО), которая состоит из разных видов вооружения. В то же время, ни одна ПВО, в том числе и столицы, не гарантирует полную защиту.

В тоже время, по словам Зеленского, самая сложная ситуация с ПВО в приграничных с РФ и Белорусью областях Украины. Также это касается прифронтовых и оккупированных регионов.