Зеленський назвав області, де "дуже складно з ППО"

Найскладніша ситуація з протиповітряною обороною у прикордонних з РФ та Білоруссю областях України. Також це стосується прифронтових та окупованих регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на пресконференції за підсумками Міжнародного саміту Grain from Ukraine.

"Зрозуміло, що у Києві є дефіцит з ППО. Але є міста, де з ППО є реальні проблеми. Дуже складно містам, де використовується різна зброя, яка долітає. Тобто ми говоримо не тільки про ракети, про дрони, балістику. Говоримо про С-300, артилерію тощо. Тобто прикордонні області з Росією, з Білоруссю або області, які частково тимчасово окуповані - Запоріжжя, Херсон, Дніпро. Донецький напрямок - дуже складно", - сказав глава держави.

Крім того, за словами президента, "складно з ППО" у Сумській, Чернігівській і Черкаській областях.

Зеленський наголосив, що Україна передала конкретним державам-партнерам інформацію про дефіцит ППО. Йдеться про країни, які мають на озброєнні відповідні системи або мають виробничі потужності.

ППО для України

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна значно посилила свою протиповітряну оборону. На озброєння були прийняті новітні системи та ЗРК. Зокрема, Patriot, IRIS-T, SAMP-T тощо. Їх надали Україні партнери.

Також Україна створила мобільні вогневі групи для відбиття дронових атак Росії.

На останньому засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що партнери створили для України коаліцію ППО. Відомо, що до неї приєдналися вже Німеччина та Франція.