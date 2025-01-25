В Одесу прибули українські моряки, яких повернули з полону хуситів

В Одесі зустріли моряків, яких нещодавно звільнили з полону єменських хуситів. Троє українців пробули в полоні 14 місяців - листопада 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Головного управління розвідки Міноборони України в Telegram.
Як розповіли в ГУР, зустріч моряків судна Galaxy Leader з сім’ями відбулась в будівлі обласної військово-цивільної адміністрації сьогодні, 25 січня.
"Я ще не усвідомлюю, що вже вдома… Дуже вдячний усім причетним, а особливо представникам ГУР. Вони першими вийшли на звʼязок з нами. Після цієї розмови вже не було ані сумнівів, ані страху - про нас знають, нас повернуть”, - сказав звільнений з полону Віталій.
За словами представниці ГУР Ольги Мосьондз, повернення моряків додому - результат злагодженої тривалої роботи великої кількості людей.
"Спецоперацію реалізовано за дорученням президента України та завдяки всебічній підтримці Королівського офісу Султанату Оман", - додала вона.
Нагадаємо, про операцію ГУР та Міністерства закордонних справ України зі звільнення з хуситського полону трьох моряків, членів екіпажу судна Galaxy Leader, стало відомо цього тижня.
Операція, як розповіли в ГУР, тривала понад рік й включала складний неофіційний переговорний процес з хуситами й іншими дотичними сторонами. Перший контакт з українцями встановили ще 3 квітня 2024 року, через п'ять місяців після захоплення судна Galaxy Leader.
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