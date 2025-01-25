В Одессу прибыли украинские моряки, которых вернули из плена хуситов

Как рассказали в ГУР, встреча моряков судна Galaxy Leader с семьями состоялась в здании областной военно-гражданской администрации сегодня, 25 января.

"Я еще не осознаю, что уже дома... Очень благодарен всем причастным, а особенно представителям ГУР. Они первыми вышли на связь с нами. После этого разговора уже не было ни сомнений, ни страха - о нас знают, нас вернут", - сказал освобожденный из плена Виталий.

По словам представительницы ГУР Ольги Мосендз, возвращение моряков домой - результат слаженной длительной работы большого количества людей.

"Спецоперация реализована по поручению президента Украины и благодаря всесторонней поддержке Королевского офиса Султаната Оман", - добавила она.