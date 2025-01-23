ГУР й МЗС провели операцію зі звільнення українських моряків з полону хуситів: подробиці

Міністерство закордонних справ (МЗС) та Головне управління розвідки (ГУР) провели спільну операцію зі звільнення з полону хуситів трьох українських моряків. Вже незабаром вони повернуться додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС .

Як розповідає відомство, троє українських моряків були затримані під час захоплення вантажного судна Galaxy Leader у листопаді 2023 року.

Наразі ж звільнені з полону моряки перебувають в безпеці й під опікою українських дипломатів. Усі в доброму фізичному стані, мають всі необхідні документи й вже незабаром повернуться додому.

МЗС, своєю чергою, також висловило вдячність султанату Оман й МЗС Оману за увагу до долі моряків й посередницьке сприяння їхньому визволенню з неволі.

"Розраховуємо на подальший активний розвиток двосторонніх відносин після відкриття закордонної дипломатичної установи України", - додало МЗС.

Подробиці від ГУР

Як відзначає розвідка, звільнені моряки вже прямують на зустріч з родинами, після чого їх чекатиме реабілітація.

Операція зі звільнення моряків тривала більше року й включала складний неофіційний переговорний процес з хуситами й іншими дотичними сторонами.

Перший контакт з полоненими українцями було встановлено 3 квітня 2024-го, через п'ять місяців після захоплення судна.

Захоплення Galaxy Leader

У листопаді 2023-го єменські хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader, яке йшло під прапором Багамських островів, із міжнародним цивільним екіпажем у Червоному морі. Тоді ж на борту перебували 25 членів екіпажу Болгарії, Філіппін, Мексики, а також України.

مشاهد للعملية العسكرية النوعية للقوات البحرية اليمنية على السفينة الإسرائيلية والسيطرة عليها واقتيادها إلى الساحل اليمني - 19-11-2023م pic.twitter.com/xukot1li7g — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) November 20, 2023

У січні 2024-го президент Володимир Зеленський заявив, що у полоні в хуситів перебувало четверо українських моряків й підтвердив те, що Україна працювала над їхнім звільненням.

Вчора, 22 січня, західні ЗМІ писали про те, що хусити звільнили екіпаж Galaxy Leader, але офіційного підтвердження цьому на той момент не було.