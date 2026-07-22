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Одесу накрив запах диму: у ОВА пояснили, що відбувається

19:50 22.07.2026 Ср
2 хв
Екологи постійно моніторять якіть повітря в місті. Які показники?
aimg Валерія Абабіна
Одесу накрив запах диму: у ОВА пояснили, що відбувається Фото:Тління рослинності на полях зрошення навколо Одеси (t.me/odeskaODA)
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Мешканці Одеси і Одеського району другу добу відчувають їдкий запах диму. Причиною стало тління рослинності на полях зрошення навколо міста площею близько 8 гектарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

За словами Кіпера, запах диму, який відчувають жителі Одеси і району, пов'язаний з тлінням рослинності на полях зрошення навколо міста.

Роботи з ліквідації загоряння сухої трави та очерету на полях зрошення тривають з 20 липня. Площа тління становить близько 8 гектарів.

Рятувальники ГУ ДСНС в Одеській області залучили необхідні сили і засоби.

Що ускладнює ліквідацію

Голова ОВА пояснив, чому загоряння не вдається погасити швидко. За його словами, є дві головні причини:

  • відсутність під'їзду до осередків тління;
  • необхідність щоразу призупиняти роботи під час повітряних тривог.

Усі служби продовжують працювати над повною ліквідацією осередків тління.

Що з якістю повітря

За словами Кіпера, наразі екологи проводять моніторинг атмосферного повітря. Показники не свідчать про критичне погіршення його якості.

Фахівці постійно контролюють стан повітря, а в разі його погіршення буде оперативно вжито необхідних заходів.

Такі процеси, за поясненням голови ОВА, характерні для спекотної погоди та залежать від напрямку і сили вітру.

Коли ситуація має покращитися

За прогнозами, зі зміною напрямку вітру ситуація поступово покращиться, а запах диму зменшиться.

Нагадаємо, наприкінці червня в Києві та області фіксували масштабне погіршення якості повітря через масштабні лісові пожежі у Чорнобильській зоні.

На початку липня столицю знову оповило смогом - тоді задимлення стало наслідком поєднання двох чинників: пожеж у природних екосистемах області та продуктів горіння після ворожих обстрілів.

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Одеса Пожежа
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