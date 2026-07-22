Одесу накрив запах диму: у ОВА пояснили, що відбувається

Мешканці Одеси і Одеського району другу добу відчувають їдкий запах диму. Причиною стало тління рослинності на полях зрошення навколо міста площею близько 8 гектарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера .

За словами Кіпера, запах диму, який відчувають жителі Одеси і району, пов'язаний з тлінням рослинності на полях зрошення навколо міста.

Роботи з ліквідації загоряння сухої трави та очерету на полях зрошення тривають з 20 липня. Площа тління становить близько 8 гектарів.

Рятувальники ГУ ДСНС в Одеській області залучили необхідні сили і засоби.

Що ускладнює ліквідацію

Голова ОВА пояснив, чому загоряння не вдається погасити швидко. За його словами, є дві головні причини:

відсутність під'їзду до осередків тління;

необхідність щоразу призупиняти роботи під час повітряних тривог.

Усі служби продовжують працювати над повною ліквідацією осередків тління.

Що з якістю повітря

За словами Кіпера, наразі екологи проводять моніторинг атмосферного повітря. Показники не свідчать про критичне погіршення його якості.

Фахівці постійно контролюють стан повітря, а в разі його погіршення буде оперативно вжито необхідних заходів.

Такі процеси, за поясненням голови ОВА, характерні для спекотної погоди та залежать від напрямку і сили вітру.

Коли ситуація має покращитися

За прогнозами, зі зміною напрямку вітру ситуація поступово покращиться, а запах диму зменшиться.