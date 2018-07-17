Одессу во время Суперкубка по футболу будут патрулировать 1200 правоохранителей

На Суперкубок в Одессе к патрулированию привлекут полицию и 350 сотрудников Нацгвардии

В Одессе в день финала Суперкубка Украины по футболу, который состоится 21 июля 2018 года, улицы города будут патрулировать 1200 правоохооронців. Об этом сообщил руководитель Нацполіції в Одесской области Дмитрий Головин, передает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (МВД).

В частности, во время финала Суперкубка между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" публичную безопасность будут охранять также 350 бойцов Национальной гвардии Украины

"Мы отслеживаем выезды всех групп фанатов в Одессу. Общаемся с руководством обоих клубов, чтобы не допустить каких-либо провокаций. Сейчас ситуация спокойная и контролируемая", - отметил Головин.

По словам Головина, накануне матча все правоохранители пройдут командно-штабные учения, к которым будут привлечены все подразделения - полиция диалога, взрывотехники, тактические группы и кинологи, а также приданные силы.

Напомним, 11 июня 2018 года стало известно, что Федерация футбола Украины наказала "Динамо" и "Шахтер" за недисциплинированное поведение фанатов клубов в их очном поединке 32 тура Премьер-лиги, который состоялся 19 мая 2018 года на стадионе им. Лобановского.