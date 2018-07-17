Одесу під час Суперкубку з футболу патрулюватимуть 1200 правоохоронців

На Суперкубок в Одесі до патрулювання залучать поліцію та 350 співробітників Нацгвардії

В Одесі у день фіналу Суперкубку України з футболу, що відбудеться 21 липня 2018 року, вулиці міста патрулюватимуть 1200 правоохооронців. Про це повідомив керівник Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ України (МВС).

Зокрема, під час фіналу Суперкубку між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо" публічну безпеку охоронятимуть також 350 бійців Національної гвардії України

"Ми відслідковуємо виїзди усіх груп фанатів до Одеси. Спілкуємося із керівництвом обох клубів, аби не допустити будь-яких провокацій. Наразі ситуація спокійна та контрольована", - зазначив Головін.

За словами Головіна, напередодні матчу усі правоохоронці пройдуть також командно-штабні навчання, до яких будуть залучені усі підрозділи - поліція діалогу, вибухотехніки, тактичні групи та кінологи, а також придані сили.

Нагадаємо, 11 червня 2018 року стало відомо, що Федерація футболу України покарала "Динамо" і "Шахтар" за недисципліновану поведінку фанатів клубів в їх очному поєдинку 32 туру Прем'єр-ліги, який відбувся 19 травня 2018 року на стадіоні ім. Лобановського.