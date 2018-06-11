ФФУ покарала "Динамо" і "Шахтар" за поведінку вболівальників

Обидва клуби мають заплатити штраф

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України (КДК ФФУ) покарав "Динамо" і "Шахтар" за недисципліновану поведінку фанатів клубів в їх очному поєдинку 32 туру Прем'єр-ліги (УПЛ), який відбувся 19 травня на стадіоні ім. Лобановського. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Київський клуб за недисципліновану поведінку вболівальників оштрафований на 500 тисяч гривень. Також наступний домашній матч в Прем'єр-лізі команда проведе без глядачів.

Донецька команда за недисципліновану поведінку вболівальників оштрафована на 150 тисяч гривень. "Гірникам" заборонено здійснювати організований виїзд уболівальників на наступний матч Прем'єр-ліги, в якому "Шахтар" братиме участь як гість.