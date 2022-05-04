В Одессу временно переведут два учебных заведения Херсона

Два учебных заведения Херсона временно переведут в Одессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонский городской совет.

По данным мэрии Херсона, обучение будет проходить дистанционно, а документы студенты получат в соответствии с действующим законодательством. Приказ будет действовать до завершения военного положения.

В частности, Херсонская государственная морская академия и морской профессиональный колледж будут функционировать на базе Одесского аграрного университета. Такой приказ издало Министерство образования.

Ранее мы сообщали, что российские войска хотели воплотить в Херсоне две сумасшедшие идеи.

Также мы писали, что под Херсоном от пыток оккупантов умер ветеран АТО.

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