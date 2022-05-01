Под Херсоном от пыток оккупантов умер ветеран АТО

В Херсонской области от пыток российских захватчиков погиб ветеран АТО из села Абрикосовка Назар Кагальняк. После АТО он перенес два инфаркта и сложную операцию на сердце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Оккупанты похитили мужчину из дома, жестоко избивали и подвергали пыткам за то, что он бывший участник боевых действий", - рассказала она.

По ее словам, изуродованного пытками АТОвца оккупанты привезли домой. Его состояние критически ухудшилось, после чего мужчину доставили в больницу города Олешки, где он впоследствии скончался.

"Двое несовершеннолетних детей Назара остались сиротами, поскольку последние пять лет он за ними ухаживал без жены", - добавила Денисова.