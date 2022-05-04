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До Одеси тимчасово переведуть два навчальних заклади Херсона

Херсонська державна морська академія (wikipedia)
Автор: Тетяна Самарук

Два навчальних заклади Херсона тимчасово переведуть до Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міську раду.

Зокрема, Херсонська державна морська академія та Морський професійний коледж функціонуватимуть на базі Одеського аграрного університету. Такий наказ видало Міністерство освіти України.

За даними мерії Херсона, навчання проходитиме дистанційно, а документи студенти отримають відповідно до чинного законодавства. Наказ діятиме до завершення воєнного стану.

Раніше ми повідомляли, що російські війська хотіли втілити у Херсоні дві божевільні ідеї.

Також ми писали, що під Херсоном від катувань окупантів помер ветеран АТО.

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ОдесаХерсон