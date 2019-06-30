В Одессу прибывают военные самолеты НАТО

Фото: самолеты НАТО прибывают в Одессу (mil.gov.ua)

В понедельник, 1 июля, в Украине начнутся международные военные учения Sea Breeze 2019

В Одессу прибывают военно-транспортные самолеты НАТО с личным составом, техникой и оборудованием для участия в международных военных учениях Sea Breeze, которые начнутся завтра, 1 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на преcс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, в Одессу уже прибыли американский военно-транспортный самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas со снаряжением и первыми участниками международных учений Sea Breeze 2019.

Отмечается, что на борту британского A400 Atlas прибыл отряд морского спецназа.

Напомним, ранее сообщалось, что в порт Одессы направляется эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов USS Carney для участия в международных военных учениях Sea Breeze 2019. Эсминец может выполнять различные задачи благодаря сильному и сбалансированному вооружению.

Вместе с тем сообщалось, что в Одессу впервые прибудет высокоскоростное десантное судно США USNS Yuma (T-EPF-8), которое также должно принять участие в международных учениях Sea Breeze 2019. Это станет вторым случаем в истории захода корабля этого типа в акваторию Черного моря.

Кроме того, беспилотник США провел разведку над Черным морем. Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США достиг черноморского побережья России, пролетев через воздушное пространство Греции и Украины. Также беспилотник провел мониторинг линии разграничения на Донбассе.