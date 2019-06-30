ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одесу прибувають військові літаки НАТО

Новини » Суспільство    30.06.2019 - 17:58
В Одесу прибувають військові літаки НАТО
Фото: літаки НАТО прибувають в Одесу (mil.gov.ua)

У понеділок, 1 липня, в Україні почнуться міжнародні військові навчання Sea Breeze 2019

В Одесу прибувають військово-транспортні літаки НАТО з особовим складом, технікою та обладнанням для участі у міжнародних військових навчаннях Sea Breeze, які почнуться завтра, 1 липня 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, в Одесу вже прибули американський військово-транспортний літак C-130J Hercules та британський A400 Atlas зі спорядженням та першими учасниками міжнародних навчань Sea Breeze 2019.

Зазначається, що на борту британського A400 Atlas прибув загін морського спецназу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до порту Одеси прямує есмінець Військово-морських сил Сполучених Штатів USS Carney для участі в міжнародних військових навчаннях Sea Breeze 2019. Есмінець може виконувати різні завдання завдяки сильному та збалансованому озброєнню.

Разом з тим повідомлялося, що до Одеси вперше прибуде високошвидкісне десантне судно США USNS Yuma (T-EPF-8), яке також має взяти участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze 2019. Це стане другим випадком в історії заходу корабля цього типу до акваторії Чорного моря.

Крім того, безпілотник США провів розвідку над Чорним морем. Стратегічний розвідувальний безпілотник RQ-4A Global Hawk ВПС США досяг чорноморського узбережжя Росії, пролетівши через повітряний простір Греції і України. Також безпілотник провів моніторинг лінії розмежування на Донбасі.

НАТО затвердило нову політику в сфері космосу Україна має намір приєднатися до всіх операцій НАТО
Новини України НАТОученияОдесаSea Breeze
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся