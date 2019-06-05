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Самолет и беспилотник США провели разведку над Черным морем

Новости » Общество    05.06.2019 - 03:57
Самолет и беспилотник США провели разведку над Черным морем
Фото: беспилотник Global Hawk ( из открытых источников)

Оба разведчика вылетали с итальянской авиабазы Сигонелла

Патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon совершил разведывательный полет над акваторией Черного моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar.

По данным ресурса, американский самолет вылетел 4 июня с итальянской авиабазы Сигонелла в 16:45 по Киеву и через воздушное пространство Болгарии долетел до Черного моря.

В 20:25 Poseidon пролетел на расстоянии 33 км от береговой линии Севастополя и в 21:45 направился обратно на авиабазу.

Во вторник, 4 июня, с авиабазы Сигонелла также вылетел стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, который достиг черноморского побережья России, пролетев через воздушное пространство Греции и Украины, он также провел мониторинг линии разграничения на Донбассе.

Global Hawk также пролетал недалеко от побережья Севастополя, а в 15:25 начал разведку на Черном море.

Напомним, 27 мая самолет EP-3E Orion Военно-морского флота США выполнял патрулирование возле Черного моря у побережья оккупированной Автономной Республики Крым.

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