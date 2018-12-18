В Черное море вошел корабль-разведчик ВМС Великобритании

Фото: HMS Echo (navy.mil)

Визит корабля в Черное море проходит в рамках ранее достигнутых договоренностей между Украиной и Британией

Разведывательный корабль британского Королевского Военно-морского флота HMS Echo (H87) вчера, 17 декабря, вошел через пролив Босфор в Черное море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Сообщается, что визит в Черное море проходит в рамках договоренностей между Украиной и Великобританией, которых удалось достичь 21 ноября 2018 во время визита в Лондон министра обороны Украины Степана Полторака.

Стоит отметить, что HMS Echo (H87) стал первым кораблем НАТО, который не имеет выхода к Черному морю, однако вошел в акваторию с начала Керченского кризиса.

HMS Echo (H87) - многоцелевой гидрографический корабль океанского типа, один из двух этого проекта в составе Королевского флота Великобритании. Это первые корабли британского флота, оснащенные азимутальными двигателями, что предоставляет им очень точную управляемость и маневренность на низких скоростях до самостоятельной швартовки без привлечения буксиров. Главное назначение корабля - проведение исследовательских гидрографических или геодезических операций и поддержка амфибийных операций.

Фото: HMS Echo (twitter.com/YorukIsik)

Напомним, ранее сообщалось, что Британия в 2019 году разместит в Украине дополнительные войска и направит многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании Echo.

По словам государственного секретаря по вопросам обороны Британии Гэвина Уильямсона, в 2019 году к Черноморскому региону будет направлен британский корабль HMS Echo в рамках ранее достигнутых договоренностей по расширению программы военной подготовки, которая предоставляется Великобританией.