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В Одессу прибыл Благодатный огонь

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Одесса, Воскресенье 24 апреля 2022 06:21
В Одессу прибыл Благодатный огонь Фото: в Одессу уже прибыл Благодатный огонь (t.me/trukhanovodessa)
Автор: Роман Мирончук

В Одессу прибыла величайшая святыня для православных людей - Благодатный огонь, к которому жители города смогут прикоснуться уже утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Одессы Геннадия Труханова.

"Вопреки варварским действиям оккупантов все-таки удалось доставить святыню из Иерусалима на украинскую землю. Объединившись в единой молитве, одесситы будут просить Господа о мире на нашей земле и победе Украины", - заявил Труханов.

Напомним, в субботу, 23 апреля, в Иерусалиме в храме Гроба Господня прошла церемония восхождения Благодатного огня. В этом году церемонию разрешили посетить 4000 верующим, в том числе 1800 в самой церкви.

Мы также писали о том, что вчера вечером российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Одессе после обстрелов города днем 23 апреля.

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