Одессу посетил сенатор США Джеймс Лэнкфорд

В Одессу прибыл американский сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд, который планирует встретится с украинскими чиновниками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, Лэнкфор планирует провести встречи с командующим ВМС Украины Игорем Воронченко, генерал-лейтенантом Пограничной службы Сергеем Косиком и представителями Национальной полиции.

Республиканец принял участие в в совместном брифинге с представителями парламента и местной власти.

"Я был в Украине несколько раз, но еще никогда не был в Одессе. Это исключительно важная часть Украины, в том числе в экономическом плане. Я знаю, что сердца всех украинцев и в том числе жителей Одессы ждут возвращения моряков, которых захватили россияне. Мы также ждем их скорого возвращения. Мы продолжаем сотрудничество с Украиной в интересах свободы, свободной прессы, диалога по вопросам веры и экономического сотрудничества", - сказал Лэнкфорд.

Также он подчеркнул, что приехал в Одессу выслушать всех, кто может помочь с освобождением военнопленных украинских моряков.

Напомним, 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН обязал Российскую Федерацию срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

27 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля не будет меняться относительно возможности освобождения украинских военнопленных моряков - они останутся под стражей, несмотря на решение Международного трибунала ООН по морскому праву в пользу Украины.

Он настаивает, что в отношении украинцев должно завершиться следствие "в связи с нарушением закона о границе" и состояться суд.

Также сегодня Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов пятой и шестой четверок военнопленных украинских моряков.