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Суд в РФ рассмотрит апелляции восьми украинских моряков

Новости » Общество    27.05.2019 - 12:50
Суд в РФ рассмотрит апелляции восьми украинских моряков
Фото (из открытых источников)

Сегодня состоятся первые судебные слушания в юрисдикции РФ после принятия решения Международным трибуналом

Московский городской суд сегодня, 27 мая, рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов пятой и шестой четверок военнопленных украинских моряков, захваченных РФ в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива. Об этом в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

В частности, Мосгорсуд сегодня рассмотрит апелляции на продление стражи в отношении двух четверок военнопленных украинских моряков.

По его словам, это будут первые судебные слушания в российской юрисдикции после принятия решения Международным трибуналом ITLOS о немедленном освобождении захваченных военных моряков.

Он уточнил, что в 11:00 будут рассматриваться апелляции адвокатов Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки, Олега Мельничука.

В 14:30 суд рассмотрит апелляции защитников Богдана Небылицы, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Юрия Безъязычного.

Напомним, 25 мая 2019 года Международный трибунал обязал Российскую Федерацию срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре прошлого года.

В свою очередь в Кремле заявили, что позиция РФ не будет меняться относительно возможности освобождения 24 украинских военнопленных моряков - они останутся под стражей, несмотря на решение Международного трибунала ООН по морскому праву в пользу Украины. 

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